Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybın yedinci gününde arama çalışmaları sürerken gözler hiçbir şey görmediklerini iddia eden aileye çevrildi. Baba Mehmet Yağal'ın ifadesi ise şüphe uyandırdı.