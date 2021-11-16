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Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: 'O kan...'

Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik yörük kızının annesi konuştu, o detay dikkat çekti. 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın kaybında korkutan şüpheler devam ediyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağının katıldığı arama çalışmalarında 20 kilometrekarelik alanda bulunamayan Müslüme'ye ne oldu? Çadırın arkasında bulunan kan ve ayak izi aile üzerindeki şüpheleri arttırdı JASAT ekibi Müslüme'nin kaybının 7. gününde gözünü aileye çevirdi. Fazla sakin görünen annenin taş üzerinde bulunan kanla ilgili çıkışı ise dikkat çekti.

16.11.2021 12:09 - Son Güncelleme: 16.11.2021 12:39
Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Mersin'de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen açıklamada o detay herkesi şaşırttı.

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Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Müslüme Yağal'ın kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Kaybın yedinci gününde arama çalışmaları sürerken gözler hiçbir şey görmediklerini iddia eden aileye çevrildi. Baba Mehmet Yağal'ın ifadesi ise şüphe uyandırdı.

Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden Müge Anlı'dan yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Mersin’de kaybolan Müslüme bulundu mu? Müge Anlı canlı yayınında minik Yörük kızının annesinden gelen şaşırtan sözler: ’O kan...’

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

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