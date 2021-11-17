Müge Anlı'da son dakika: "Öldürüp boş araziye atarız diyorlardı..." Vahşice katledildi görüntüsü kan dondurdu Neslihan Kaya'nın katili...
Müge Anlı'da son dakika Gaziantep cinayeti... "Öldürüp boş araziye atarız diyorlardı..." Vahşice katledilen Neslihan Kaya'nın katili o isim mi? 41 yaşındaki 2 çocuk annesi Neslihan Kaya, yarı çıplak ve boğazı kesilmiş halde boş bir arazide bulundu. Gözü yaşlı kız kardeş Aslı Kaya Müge Anlı'dan kardeşinin katilini bulmak için yardım istedi. O isimden şüphelenen Aslı Hanım'ın iddiaları ise kan dondurdu.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
"Öldürüp boş araziye atarız diyorlardı..." Vahşice katledildi, görüntüsü kan dondurdu Neslihan Kaya'nın katili o isim mi?
Gaziantep'te bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Merkez Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'ndeki boş arazide hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin Neslihan Kaya'ya (41) ait olduğunu ve kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı veya zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kaya'nın cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında yakınlarına verildi. Kaya'nın cenazesi, Nurdağı ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde defnedilecek.
Neslihan Kaya'nın ablası Aslı Kaya, gazetecilere, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin madde bağımlısı olduğunu savunan Kaya, "İlçeden kente merkezine gelerek kardeşimi yanıma götürmek istedim, gelmedi. Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.