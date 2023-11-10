Ateş Kuşları 30. bölüm nefes kesecek: Gülayşe, Ateş Kuşları’nı affediyor!

Kadrosunda İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali) gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 30. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte yeni bölümden ipuçları ve detaylar...
ATV ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 30. bölümüyle 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek. Peki yeni bölümde neler olacak?
ALİ'Yİ ŞOKE EDEN GERÇEK!
Barbaros, bencillik abidesi Ragıp'ı kaçmak için yaptığı tüm oyunlara rağmen bulur. Ancak tam Ali sonunda kimliğine kavuşacak derken hiç beklemediği bir şey öğrenir: Bir kız kardeşi vardır! Ali'nin kimliğine kavuşması için Ragıp'ın tek şartı onu bulmasıdır!
BARBAROS KOMİSER GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Artık Çatal tehlike arz etmediği için Barbaros soluğu emniyette alır ve rozetini geri ister. Çünkü artık yeni bir hedefi var: Ateş Kuşlarının köklerini bulmak! Peki polisliğe geri dönebilecek mi?