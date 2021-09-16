16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş. Kuruluş Osman'ın son sezonunda yaşanan vedalar yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Hal böylece olunca dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda eden isimler geliyor.