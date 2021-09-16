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16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

3. sezonu heyecanla beklenen Kuruluş Osman'a 16 yeni isim dahil oldu. Dizide yaşanan her ayrılık yürek burkarken akıllara bugüne kadar dizide oynayan isimler geldi. Bu sezon Ertuğrul Gazi, Abdurrahman, Bamsı, Dündar ve daha nicesi hikayeye veda etti. ATV ekranlarında çarşamba akşamları reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'a bu sezon dikkat çeken isimler katılırken efsane olan pek çok karakter de projeye veda etti. Dizinin 3. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp, Dündar Bey, Savcı Bey ve Bayhoca bu isimler arasında yer aldı.

16.09.2021 20:51 - Son Güncelleme: 16.09.2021 20:57
16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş. Kuruluş Osman'ın son sezonunda yaşanan vedalar yürekleri burktu. Özellikle bu sezon Ertuğrul Bey, Bamsı, Abdurrahman Alp gibi Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizinin hikayesinde yer alan tarihi isimlerin vedası seyircileri kahretti. Ertuğrul Bey'in hayata veda ettiği sahnelerde gözyaşları sel oldu aktı. Ayrıca obadan bir süreliğine ayrılan Selcan Hatun'un geri dönüp dönmeyeceği de merak ediliyor. Hal böylece olunca dizinin 2. sezonunda yani 28. bölümünden 64. bölümüne kadar projeye veda eden isimler geliyor.

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16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

İşte bu sezon projeye veda eden isimler...

16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

Hazal Benli, 58-64, Zoe: Bizans zulmünden kaçıp Osman Gazi'ye sığınan bir çiftçi. Aya Nikola'nın casusu. Aya Nikola'nın emri ile Malhun Hatunu zehirlemek ister lakin açığa çıkıp öldürülür.

16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

Teoman Kumbaracıbaşı 48-62 Kara Şaman Togay: Moğol Komutanı. Baycu Noyan Oğlu. Osman Gazi tarafından idam edildi.

16 yeni isimle kasırgalar estirecek olan Kuruluş Osman 3. sezonla geliyor! Bakın diziden bugüne kadar kimler gelip geçmiş

Emre Koç 52-62 Komutan Camuka: Moğol komutanı, Geyhatu'nun elçisi. Togay yardımcısı. Osman Gazi tarafından idam edildi.

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