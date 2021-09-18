Kurtlar Vadisi'nin Nevzat ve Memati'si değişimiyle şaşırtacak! İkili yan yana gelince akıllara bu replik geldi "Menemen yedim diye mi abi"
İlk olarak 2003'te başlayan ve macerasını uzun yıllar boyunca sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü isim dahil oldu. Bugüne kadar pek çok fenomen karakter ismi meydana çıkaran Kurtlar Vadisi'nde şüphesiz ki Memati ve Nevzat ikilisinin diyalogları asla unutulmuyor. Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizileriyle adından söz ettiren ve replikleri hala hafızalarda olan Nevzat Yakışırboy'un o dönem dizide beraber rol aldığı, Memati karakterini canlandıran Gürkan Uygun ile bir araya geldi. İkilinin paylaştığı fotoğraf dizinin hayranlarını heyecanlandırırken Kurtlar Vadisi'yle ilgili "Menemen yedim diye mi abi?" gibi pek çok replik paylaşıldı.
Kurtlar Vadisi'nin Nevzat ve Memati'si değişimiyle şaşırtacak! İkili yan yana gelince akıllara bu replik geldi. Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerindeki sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Nevzat Yakışırboy dizinin Memati'si Gürkan Uygun ile buluştu. Yıllar sonra iki efsane ismin yan yana gelmesi Kurtlar Vadisi hayranlarında büyük heyecan yarattı. Nevzat ve Memati karakterlerinin aralarında geçen diyaloglar ve Nevzat'ın sürekli 'abi abi' diyerek seslenmesi dizinin tebessüm ettiren anları olarak hatırlanıyor. Kısa sürede dikkat çeken Nevzat Yakışırboy ve Gürkan Uygun'un yan yana olduğu fotoğrafa dizinin hayranları binlerce beğeni ve yorum attı. Nevzat-Memati ikilisinin replikleri ise tebessümle hatırlandı.
VEDASI
Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu'da rol alan Nevzat Yakışırboy Pusu'nun 41. bölümünde İskender Büyük'ün adamları tarafından vurularak senaryo gereği diziye veda etti.
VADİ'NİN EFSANESİ NEVZAT
Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde Nevzat Yakışırboy tarafından canlandırılmış karakterdir.