Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Moğol kampına gitti! Umur Bey’i Togay’ın elinden kurtardı
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne: Osman Bey Moğol kampına gitti! Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardı... Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 59'uncu bölümünde, Togay'a baskın yapmayı planlarken tuzağa düşen ve büyük yıkım yaşayan Umur Bey, yaptıklarının bedelini ödemek üzere tek başına Moğol kampına gitti ve Togay'ın karşısına çıktı. O anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte Moğol kampına giden Osman Bey'in, Umur Bey'i Togay'ın elinden kurtardığı o sahne…
Umur Bey'in bu hamlesine oldukça şaşıran Togay, "Karşıma çıkacak cesareti nereden buldun Umur Bey?" diye sordu. Umur Bey ise "Nicedir peşimde olan seninle hesabımı görmek istedim. Seni kendi pusatımla öldürmek için gelmiştim… Bil ki olanlarda Osman Bey'in bir dahli yoktur. Buraya seninle hesabımızı görmeye geldim" cevabıyla her şeyi göze aldığını belli etti.
Togay, Umur Bey'in cesaretinden etkilenerek teke tek dövüş teklifini kabul etti. Yaralı ve bitkin olan Umur Bey, Togay'ın darbelerine fazla karşı koyamadı ve pusatını düşürdü. Togay, "Kızın Malhun… Dua etmek için mezarına bile gidemeyecek… Leşin, kuzgunların olacak" diyerek son darbeyi indirmeye hazırlanırken, gaipten gelen bir ok Togay'a mani oldu!
Togay ise "Umur Bey, sadece beni değil, seni de çiğnedi Osman Bey… Bedelini ödeyecek…" diyerek intikam almakta kararlı olduğunu belirtti. Osman Bey, "Ettiğinin bedelini ona yeterince ödettin Togay… Umur Bey de obası da benim himayemdedir… Töremiz neyse cezasını vermek de bana düşer. Sözümün dışına çıktı diye, himayemdeki bir beyi senin ellerine bırakmaya hiç niyetim yok Togay, bunu böyle belleyesin. Burada Umur Bey'in başına bir hal gelirse, anlaşmamız bozulur" dedi ve Umur Bey'e sahip çıktı.