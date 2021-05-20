Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey Moğol kampına gitti! Umur Bey’i Togay’ın elinden kurtardı

Togay ise "Umur Bey, sadece beni değil, seni de çiğnedi Osman Bey… Bedelini ödeyecek…" diyerek intikam almakta kararlı olduğunu belirtti. Osman Bey, "Ettiğinin bedelini ona yeterince ödettin Togay… Umur Bey de obası da benim himayemdedir… Töremiz neyse cezasını vermek de bana düşer. Sözümün dışına çıktı diye, himayemdeki bir beyi senin ellerine bırakmaya hiç niyetim yok Togay, bunu böyle belleyesin. Burada Umur Bey'in başına bir hal gelirse, anlaşmamız bozulur" dedi ve Umur Bey'e sahip çıktı.