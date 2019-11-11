Kim Milyoner Olmak İster'e Yeşilçam filmi sorusu damga vurdu! İşte Milyoner'deki Tokatçı filmi sorusu

Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok sevilen yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster, 842'nci bölümündeki soru ve cevaplarla yine gündeme damga vurdu. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen yarışmada Yeşilçam'ın ünlü filmi Tokatçı ile ilgili sorulan soru 842. bölümün en çok konuşulan sorularından biri oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 842. bölümünün soru ve cevapları...

11.11.2019 09:40 - Son Güncelleme: 11.11.2019 09:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





