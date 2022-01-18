Müge Anlı'yı çileden çıkaran çifte cinayet ve ardından ifşa olan çarpık ilişkiler ağı! Yasak aşkı ortaya çıkartacağı için mi susturuldu?
Müge Anlı'yı çileden çıkaran çifte cinayet ve ardından ifşa olan çarpık ilişkiler ağı! Paslı çifti, yasak aşkı ortaya çıkartacağı için mi susturuldu? Fethiye cinayetinde ayyuka çıkan dedikodular herkesi şaşkına çevirdi, stüdyoda ise gergin anlar yaşandı. Tüm taraflar bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yer aldı. 2016 yılında işlenen cinayetin ardından konuşulan yasak ilişkileri herkesi şoke etti.
YASAK AŞKI ORTAYA ÇIKARTACAĞI İÇİN Mİ SUSTURULDU?
Müge Anlı'yı çileden çıkaran çifte cinayet ve ardından ifşa olan çarpık ilişkiler ağı!
2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösteriliyor.
6 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde işlenen cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmasının ardından gündeme oturdu. Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı'nın öldürülmesinin altındaki sebep ne? Karı – koca neden öldürüldü? Yasak aşk iddialarıyla dudak uçuklatan konunun detayları ne? 2016 yılında neler yaşandı?
CAHİT PASLI VE HATİCE PASLI NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2016 yılında Mendos Dağı eteklerine otlatmak için bıraktıkları keçileri kontrol etmek isteyen Cahit Paslı ve Hatice Paslı plakasız motosikletle yola çıktı. Sabah saatlerinde başlayan yolculuklarıysa istedikleri gibi gitmedi. Paslı çifti, kimliği belirsiz saldırganların hedefi oldu.
Saldırgan ya da saldırganlar, dağdaki orman yolunu kullanan çifte Alışlıbaşı mevkiinde av tüfeğiyle ateş açtı. Çift olay yerinde yaşamını yitirirken dağın eteklerinde motosikletiyle antrenman yapan Türkiye Enduro Şampiyonu Serkan Özdemir ile ABD'li sporcu arkadaşı Justin Leonard kaza yerinden güvenlik güçlerine haber verdi. Güvenlik güçleri olayla ilgili ayrıntılı bir çalışma yürüttü.