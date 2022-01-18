Müge Anlı’yı çileden çıkaran çifte cinayet ve ardından ifşa olan çarpık ilişkiler ağı! Yasak aşkı ortaya çıkartacağı için mi susturuldu?

6 yıl önce Muğla'nın Fethiye ilçesinde işlenen cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmasının ardından gündeme oturdu. Cahit Paslı ve eşi Hatice Paslı'nın öldürülmesinin altındaki sebep ne? Karı – koca neden öldürüldü? Yasak aşk iddialarıyla dudak uçuklatan konunun detayları ne? 2016 yılında neler yaşandı?