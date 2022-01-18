Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.