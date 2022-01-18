Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?
Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi? Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da bu hafta Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor, saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!
18.01.2022 11:31
- Son Güncelleme: 18.01.2022 11:33
BALAMİR'İN TAHT OYUNU BOZULACAK MI?
Destan 7. bölüm fragmanında heyecan dorukta! Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!