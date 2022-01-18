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Haberler Televizyon Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi? Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de 18 Ocak Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak yedinci bölümüyle çok konuşulacak. 'Destan'ın yedinci bölümünden yayınlanan ikinci fragman, yeni bölüm için heyecanı zirveye taşıdı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan'da bu hafta Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor, saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!

18.01.2022 11:31 - Son Güncelleme: 18.01.2022 11:33
Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir'in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

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Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

BALAMİR'İN TAHT OYUNU BOZULACAK MI?

Destan 7. bölüm fragmanında heyecan dorukta! Akkız, Alpagu Han'a kendini kabul ettiriyor saraydaki yerini sağlamlaştırıyor!

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

DESTAN 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Balamir'in kan dökeceğini ve suçu Pençe'nin üzerine atacağını öğrenen Akkız, saraya döner. Alpagu Han'ın yarasını iyileştirmesi için Kün Ata'yı da yanında getirmiştir.

Destan 7. bölümde heyecan dorukta! Batuga ve Akkız, Balamir’in ihanetini ortaya çıkarabilecek mi?

Canına karşılık ise elinde iki koz vardır; Çolpah Hatun'un elindeki iki tutsak tegin. Oğullarını geri almak için gerekirse savaşmaya kararlı olan Alpagu Han'ın zırhını giymek isteyince fark ettiği şey, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır.

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