Destan’da büyük yüzleşme gerçekleşti! Alpagu Han oğullarını esir alan Çolpan Hatun’a böyle taviz verdi

Alpagu Han başta bu öneriyi reddetse de Danış Ata'nın sözleri ile Çolpan Hatun'un teklifini kabul etmeye mecbur olduğunun farkına vardı. Geçici bir barış anlaşmasını kabul eden Alpagu Han, "Bu altınlara ek olarak! Bir yıl boyunca Gök Orda'ya girmenize, hayvanlarınızı keçelerinizi satmanıza izin veririm! Halkın sürülerini otlaklarımdan yedirir, ırmaklarımdan içirir seni sarayımda ağırlarım, av toyumda ak otağda oturturum! Kurultayda söz hakkını oy hakkını bağışlarım" diyerek herkesin önünde söz verdi.