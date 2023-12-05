Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Eşi öldükten sonra pasta yiyerek yeni sevgilisi ile kutlama yaptı! Allah belanı versin

Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in katilini aramak için annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne Nurcan Hanım, kızını damadı Ümit'in öldürdüğünü ifade ederek, intihar süsü verildiğini iddia etti. Nurcan Hanım, Sıdıka Çelik'in hastanede tedavi gördüğü dönem göz hareketleriyle ailesine kendini kocasının öldürmeye kalkıştığını anlattığını söyledi. Nurcan Hanım, kızım "Beni Ümit ara yerde vurdu şeklinde konuştu" dedi. Öte yandan Ümit'in Sıdıka Çelik vefat ettikten sonra Gamze isimli bir kadın ile dans videoları paylaşması ve pasta yiyerek kutlama yaptığı görüntüler canlı yayında ortaya çıktı. Görüntüleri görünce çıldıran Müge Anlı, "Allah belanı versin senin" dedi.
Nurcan ve Kiraz Hanım, Konya Ilgın'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sıdıka Çelik'in katilini arıyor. Konya'da eşi ve onun ailesiyle birlikte yaşayan 24 yaşındaki kadın, 7 ay boyunca tedavi gördüğü hastanede 2 Temmuz'da yaşamını yitirdi. Anne Nurcan Hanım kızının hastanede kendisini kocası Ümit'in öldürdüğünü söylediğini iddia etti.
"KOCASI İNTİHAR SÜSÜ VERDİ"
Bu nedenle damadından şüphelen anne soluğu Müge Anlı'da aldı. Acılı anne, olayın meydana geldiği tarihte Sıdıka Çelik'in eşi Ümit'in uzaktan akrabası Gamze Akkaş ile bir birlikteliği olduğunu öğrendiğini dile getirdi. Eşinin Sıdıka'ya boşanacağını söylediğini belirten anne Nurcan Hanım, "Sıdıka, Gamze ile Ümit'i bir gün evde basıyor. Evde kavga dövüş oluyor. O gün kızım başından vuruluyor. Kocası olaya intihar süsü veriyor. Ümit bir süre tutuklu kaldıktan sonra delil yetersizliğinden sebest kaldı" dedi.
Nurcan Hanım, kızının 3 çocuğu olduğunu belirterek, Sıdıka'nın son nefesini vermeden önce Ümit'in kendisini öldürdüğünü söylediğini ifade etti.