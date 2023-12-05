Müge Anlı'yı çıldırtan olay! Eşi öldükten sonra pasta yiyerek yeni sevgilisi ile kutlama yaptı! Allah belanı versin

Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in katilini aramak için annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne Nurcan Hanım, kızını damadı Ümit'in öldürdüğünü ifade ederek, intihar süsü verildiğini iddia etti. Nurcan Hanım, Sıdıka Çelik'in hastanede tedavi gördüğü dönem göz hareketleriyle ailesine kendini kocasının öldürmeye kalkıştığını anlattığını söyledi. Nurcan Hanım, kızım "Beni Ümit ara yerde vurdu şeklinde konuştu" dedi. Öte yandan Ümit'in Sıdıka Çelik vefat ettikten sonra Gamze isimli bir kadın ile dans videoları paylaşması ve pasta yiyerek kutlama yaptığı görüntüler canlı yayında ortaya çıktı. Görüntüleri görünce çıldıran Müge Anlı, "Allah belanı versin senin" dedi.