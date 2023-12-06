Müge Anlı çok sinirlendi! Ümit Çelik sevgilisine ölen karısının elbisesini giydirmiş! Yayına bağlanan izleyici olayın seyrini değiştirdi

Konya'da 8 Ocak'ta başından vurulup yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in katilini aramak için annesi soluğu Müge Anlı'da aldı. Anne Nurcan Hanım, kızını damadı Ümit'in öldürdüğünü ifade ederek, intihar süsü verildiğini iddia etti. Ümit'in Sıdıka Çelik vefat ettikten sonra Gamze isimli bir kadın ile dans videoları paylaşması ve pasta yiyerek kutlama yaptığı görüntüler şaşkınlık yaratırken, Gamze'nin Sıdıka hastanedeyken onun çocukları ile de fotoğraf çektiği ve paylaştığı ortaya çıktı. Öte yandan yayına bağlanan bir izleyicinin ifadeleri olayın seyrini değiştirdi. Müge Anlı izleyicinin iddialarının ardından, "Bu ifadeler çok önemli. Ümit delil yetersizliğinden serbest bırakılmış ve dosya kapanmış. Bu iddialar dosyanın yeniden açılmasını sağlar." dedi.
Evinde kafasından silahla vurulmuş bir şekilde bulunan Sıdıka Çelik'in ölümünün ardındanki sır perdesi Müge Anlı ve Tatlı Sert'te aralanmaya devam ediyor. Genç kadının yakınları, Sıdıka Çelik'in ölümünde damatları Ümit Çelik'ten şüphelenirken, 6 Aralık tarihinde yayımlanan son bölümünde programa bağlanan ismini vermek istemeyen bir izleyicinin söyledikleri olayın seyrini değiştirdi.
Programın bugünkü bölümünde Ümit'in kuzeni aynı zamanda Sıdıka'nın da amcası olan Mehmet Renklioğlu ve Mehmet Bey'in eşi Ayşe Renklioğlu stüdyodalardı. Mehmet Renklioğlu, Ümit'in Sıdıka'yı öldürmüş olabileceğini ifade ederek, Ümit'in daha önce de Emel isimli bir kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Mehmet Bey, Emel Takım isimli kişinin aile arasında çıkan bir çatışmada Ümit'in silahından çıkan kurşunla ölmüş olacağını ileri sürdü.Mehmet Bey, Sıdıka'nın silahla vurulduğu güne ilişkin ise şunları söyledi: "Olayın olduğu gün Ümit beni aradı. Konya'ya geliyoruz Sıdıka ambulansta dedi. Ancak ben hastanede beklememe rağmen Sıdıka gelmedi. Bunlar benim yiğenimi öldürdüler" dedi.
Sıdıka'nın kardeşi Necla ise, "Ümit, Sıdıka hastaneyken bir kez bile hataneye gelmedi" ifadelerini kullandı.