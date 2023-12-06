Müge Anlı çok sinirlendi! Ümit Çelik sevgilisine ölen karısının elbisesini giydirmiş! Yayına bağlanan izleyici olayın seyrini değiştirdi

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Programın bugünkü bölümünde Ümit'in kuzeni aynı zamanda Sıdıka'nın da amcası olan Mehmet Renklioğlu ve Mehmet Bey'in eşi Ayşe Renklioğlu stüdyodalardı. Mehmet Renklioğlu, Ümit'in Sıdıka'yı öldürmüş olabileceğini ifade ederek, Ümit'in daha önce de Emel isimli bir kişiyi öldürdüğünü iddia etti. Mehmet Bey, Emel Takım isimli kişinin aile arasında çıkan bir çatışmada Ümit'in silahından çıkan kurşunla ölmüş olacağını ileri sürdü.Mehmet Bey, Sıdıka'nın silahla vurulduğu güne ilişkin ise şunları söyledi: "Olayın olduğu gün Ümit beni aradı. Konya'ya geliyoruz Sıdıka ambulansta dedi. Ancak ben hastanede beklememe rağmen Sıdıka gelmedi. Bunlar benim yiğenimi öldürdüler" dedi.