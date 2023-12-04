SON DAKİKA | Müge Anlı Nevrigül Alan'ın dosyası yeniden mi açıldı? Nazmiye uygunsuz görüntülerinden dolayı mı susuyor?

Bursa'da çocuğunu almak için evden ayrıldıktan sonra kayıplara karışan Nevrigül Alan'ın cansız bedeni, 47. günde bir çiftçi tarafından zeytinlikte bulunmuştu. Başsavcılık, yaptığı titiz araştırmada eşinden ayrılan ve psikolojik bunalıma giren 2 çocuk annesinin canına kıydığını yaptığı DNA testi, genç kadına ait malzemelerdeki bulgular ve tanık ifadelerinden kesinleştirdi. Ancak Nevrigül'ün çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Betül isimli kişinin söyledikleri olayın seyrini değiştirdi. Betül Hanım, Nevrigül'ün kaybolmadan önce Doğan ve eşi görüşeceğini ifade ederek, "Doğan, Nevrigül'ü istismar ediyordu." dedi. Nazmiye'nin Nevrigül ve Barış'ı kıskandığını söyleyen Betül Hanım, "Doğan'ın elinde Nevrigül'ün videoları vardı" şeklinde konuştu. Bu iddiaların ardından Nazmiye'nin de benzer görüntüleri olması nedeniyle ablasının cinayetinin ardından sessizliğe gömülmüş olabileceği akıllara geldi.