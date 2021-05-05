O dizinin fişi çekildi! Fenomen dizi için hayranlarını kahreden haber! Yaprak dökümü sürüyor! Meğerse oyuncular...

Geçtiğimiz haftalarda İbrahim Çelikkol'un ayrıldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için üzen haber geldi. Fenomen dizi 43'üncü bölümde ekrana veda ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir konusunu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı romanında yer alan gerçek bir hikayeden alıyor ve bu romanın ekranlara uyarlanmış versiyonu olarak seyirci karşısına çıkıyor Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, değerli bir psikiyatrist ve aynı zamanda travmatik hikayeleri tüm gerçekliğiyle kaleme alan başarılı bir yazar. Doğduğun Ev Kaderindir gerçek hikayesi ve travmatik yaşanmışlıklarıyla insanı derinden sarsan ve düşündüren bir dizi. Aşkın, hayatın ve aile yaşamının daha önce kapısı açılmamış odalarını gösteren bu dizi hepimize hayatı sorgulatıyor.