Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular
Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için hem iyilik meleği Müge ve ekibi hem de gönüllü olarak yayına bağlanan iş insanları seferber oldu. Kızlarını aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular, yetmedi baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı bugün son dakika gelişmesini aktardı. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Yaşananların ardından hem Müge hem de imkanı olan insanlar Yılmaz ailesine yardım eli uzattı.
09.05.2022 10:59 - Son Güncelleme: 09.05.2022 11:09
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.