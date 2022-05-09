Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

Müge Anlı'yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için hem iyilik meleği Müge ve ekibi hem de gönüllü olarak yayına bağlanan iş insanları seferber oldu. Kızlarını aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular, yetmedi baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı bugün son dakika gelişmesini aktardı. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Yaşananların ardından hem Müge hem de imkanı olan insanlar Yılmaz ailesine yardım eli uzattı.

09.05.2022 10:59 - Son Güncelleme: 09.05.2022 11:09
Müge Anlı’yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

YILMAZ AİLESİ BU KEZ MUTLULUKTAN AĞLIYOR

Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlatmıştı. Atv canlı yayınında bugün mutluluk gözyaşları yer aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.

Müge Anlı’yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.

Müge Anlı’yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.

Müge Anlı’yı canlı yayında ağlatmışlardı... Yeniden bir arada olan Yılmaz ailesi için seferber oldular

Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.

SON DAKİKA