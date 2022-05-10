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Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören 'Destan', atv ekranındaki 22'nci bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Sosyal medyanın zirvesinde yer alan 'Destan' sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği dizinin yayınlanan yeni bölümüne Oğuz Kağan'ın düşmanları vahşi İtbaraklar'ın asırlar sonra geri dönmesi damga vurdu. İşte o sahne...

10.05.2022 22:03 - Son Güncelleme: 10.05.2022 22:15
Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

'Destan'ın 22. bölümünde saray entrikalarıyla çalkalanan Gök Hanlığı, üzerine gelmekte olan büyük tehlikeden habersizken kadim çağlarda Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar, asırlar sonra Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmıştı.

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Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Ulu Ece, Kaya, Balamir ve Çolpan'ın yargılanmaları sırasında yargının yapıldığı taht salonuna Yaman kucağında ayağı sarılı Sırma'yla girdi. Herkes şaşkınken Sırma'nın ''Canavarlar. Kimseyi sağ bırakmadılar! Kafalarında it başlığı vardı." sözlerine Yaman "İnsan soylu it huylulardı! Türkleri kılıçtan geçirecekler! Gök Orda'ya gelirler! " sözleriyle destek verir. Yaman ve Sırma'nın söyledikleri herkesi şoke ederken Danış Ata'nın "İtbaraklar… Dönmüşler…" sözleri salonda duyulur.

Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Akkız'ın "İtbaraklar mı? Onlar da kimdir?" sorusuna Danış Ata "İtbaraklar, geçmişin derinlerinde kalmış korkunç bir budundur. Düşmanlarını korkutmak için it başlığı takarlar. Acıma duygusu olmayan bu canavar budunun tek arzusu vardır... Türk budununu acundan silmek. Oğuz Atamızın yenildiği tek budun da bu İtbaraklardır." diyerek acımasız İtbarakları anlatmaya başlar.

Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Danış Ata "Öyle ki Oğuz Atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp on yedi bahar boyunca orada kaldı. Daha sonra toparlanan Oğuz Atamız, İtbarakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de acunu bu kana susamış budundan kurtardı" diyerek Türklerin ilk ve en büyük atası Oğuz Kağan'ın İtbarakları nasıl yendiğini sözlerine ekler.

Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Yaşananlar karşısında yargılamanın yapıldığı salondaki herkes tedirgin ve şaşkınken Alpagu Han "Görünen o ki Danış Ata... O gün gelmiş, yüzyıllardır soyumuza kin güden düşman kapımıza dayanmıştır" sözlerini Danış Ata ne Çin ne de Rusların İtbarakların önünde duramadıklarını söyleyerek onaylar.

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