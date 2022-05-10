Destan’da nefes kesen sahne: Oğuz Kağan’ın düşmanları vahşi İtbaraklar asırlar sonra geri döndü!

Danış Ata "Öyle ki Oğuz Atamız iki nehrin arasında bir adaya sığınıp on yedi bahar boyunca orada kaldı. Daha sonra toparlanan Oğuz Atamız, İtbarakları yenip hem Türkleri yok olmaktan hem de acunu bu kana susamış budundan kurtardı" diyerek Türklerin ilk ve en büyük atası Oğuz Kağan'ın İtbarakları nasıl yendiğini sözlerine ekler.