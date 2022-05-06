Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı: "Yıllar sonra sanırım en sahici buluşma"

28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.