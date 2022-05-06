Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı: "Yıllar sonra sanırım en sahici buluşma"
Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı. Kızlarını aramak için Ankara'dan İstanbul'a gelen Yılmaz ailesi Atv canlı yayınında milyonları ekran başına kilitledi. Kızlarını bulmak için sokaklarda kalan ailenin başına gelmeyen kalmadı. Önce hırsızların kurbanı oldular, yetmedi baba Ali Yılmaz da kayboldu. Müge Anlı bugün son dakika gelişmesini aktardı. Hem baba hem de kızı bulundu. Birbirlerlerinden habersiz birbirlerini arayan ailenin kavuştuğu anlar Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte yaşadıkları ile Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesinin o anları..
"YILLAR SONRA SANIRIM EN SAHİCİ BULUŞMA"
Aleyna Çakır'ı hatırlatan Saffet Yılmaz ve ailesi Müge Anlı'yı hüngür hüngür ağlattı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen kayıp herkesi şaşkına çevirdi. 28 yaşındaki kızı Saffet Yılmaz'ı aramak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz, bir anda ortadan kayboldu.
Yılmaz Ailesi, Ankara'dan kaybolan kızları Saffet Yılmaz'ı aramak için 1,5 ay önce İstanbul'a geldi. Kızlarını bulmak için günlerce Eminönü Sahili'nde yatıp kalkan ailenin başına gelmeyen kalmadı.
28 yaşındaki kızlarını bulmak için İstanbul'a gelen baba Ali Yılmaz da bir anda ortadan kayboldu. Cezaevinden izin alarak çıktığı ifade edilen baba Ali Yılmaz'ın nerede olduğu belirsizliğini korurken 28 yaşında Saffet Yılmaz'dan ise önemli bir haber geldi.
Kızını bulmak için İstanbul'un yolunu tutan Keziban Yılmaz, kocasının da ortadan kaybolmasıyla ikinci bir şok yaşadı.