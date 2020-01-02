Esra Erol canlı yayınında şok itiraf! 17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur...

Esra Erol'da canlı yayınında şok eden gelişmeler yaşandı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol, 17 yaşındaki zihinsel engelli Medinenur'un anlattıklarıyla şaşkına döndü. Esra Erol'da canlı yayınında gelen itirafın ardından tüm Türkiye Medinenur olayını merak etti. Pınar Hanım'ın Esra Erol canlı yayınında söylediği birçok konunun aslında yalan olduğunu anlatan Medinenur'un Esra Erol'a anlattığı itirafları gündeme oturdu.

02.01.2020 11:00 - Son Güncelleme: 02.01.2020 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





