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Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti! Çift Başlı Kurt'un taht yolculuğu başlıyor... Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', salı akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak 5. bölümüyle bir kez daha milyonları ekran başına kilitleyecek.

20.12.2021 14:28 - Son Güncelleme: 20.12.2021 14:41
Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

DESTAN OYUNCULARI

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin zirvesinde sürdüren ve her bölümüyle ses getiren 'Destan', salı akşamı 20.00'de Atv'de yayınlanacak beşinci bölümüyle nefes kesecek.

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

DESTAN 5.BÖLÜM

'Destan'ın beşinci bölümünde Akkız daha küçükken pençesi olmaya and içtiği Çift Başlı Kurt'un kim olduğunu anlar. Batuga'nın önünde diz vurup bağır basarak onu Dağ'la Gök'ü bir edecek han olarak selamlar.

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Akkız hayatının amacını bulmakla kalmamış, Batuga'nın annesinin masum olduğuna dair bir de ipucu yakalamıştır. Batuga ile Akkız birlikte bu izin peşine düşer.

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Akkız, Batuga'nın bir oyunuyla Alpagu Han'ın dikkatini çekmeyi ve onunla tanışmayı başarır ama Tılsım Hatun'un masum olduğunu kanıtlayabilmesi için mutlaka saraydan çıkıp Çolpan Han'a ulaşmalıdır.

Akkız ölümle karşı karşıya! Destan 5. yeni bölüm fragmanı nefes kesti: Çift Başlı Kurt’un taht yolculuğu başlıyor

Alpagu Han'ı saraydaki odasında öldürmeye kalkışmak, Akkız'ı ölümle karşı karşıya bırakır. Üstelik tam da hayatının amacını bulmuşken.

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