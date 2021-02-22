Müge Anlı'da çözülen cinayetler arasında seri katil şüphesi şoke etmişti! Gülümser Bulut'un katili tutuklandı o isim bakın kim...

2 CİNAYET 1 KAYIP

Müge Anlı canlı yayında, "Biz aslında Gülümser Bulut cinayetinde 1 kayıp ve iki cinayeti konuşmak durumundayız. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 1999 yılında işlenen bir cinayet var. Daha sonra 2018 yılındaişlenen bir cinayet var. Birbiriyle birebir örtüşüyor. Arada da yine İzmir Karabağlar'da 45 yaşındaki Özlem Akusta'nın kaybı var. O da yine 2018'de ve üçünün de yanında hep aynı kişiden bahsediyoruz." diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.