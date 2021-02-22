Müge Anlı'da çözülen cinayetler arasında seri katil şüphesi şoke etmişti! Gülümser Bulut'un katili tutuklandı o isim bakın kim...
Müge Anlı'da çözülen cinayetler arasında en dikkat çekenlerdendi Gülümser Bulut cinayeti... 16 Ağustos 2018 tarihinde evinde öldürülen ve 19 Ağustos 2018'de çekyatın içinde naylonlanarak kefenlenmiş bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut cinayetinde adı geçen katil zanlısı Yunus Kahraman, 1999 yılında işlenen Nilgün Kırlı cinayeti ve 2 Nisan 2018'de esrarengiz bir şekilde kayıplara karışan Özlem Akusta'nın son görüştüğü kişi olması ile dikkat çekmiş, seri katil şüphesi ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkmıştı. 2008 yılından bu yana ekranların vazgeçilmez programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok cinayet, cinsel istismar olayına tanıklık etti. Kimileri çözüldü, kimileri ise hala muallakta... Müge Anlı izleyicisi her gün, 'Müge Anlı'da bugün neler oldu?' sorusunun yanıtını ararken bu merak bazı olayların hafızalarda yer edinmesine neden oldu. Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut cinayetinde katil yeğen tutuklandı. İşte detaylar ve Müge Anlı'da çözülen cinayetler...
Müge Anlı'da çözülen cinayetler arasında en dikkat çeken ve şoke edenler arasında yer alıyor Gülümser Bulut cinayeti... Bugün Müge Anlı'da 2 cinayet ve 1 kayıp olayı işlendi. Geçen yıl cesedi çekyatın içinde kefenlenmiş olarak bulunun Gülümser Bulut cinayetinde sır perdesi hala aralanamadı. Bulut'un öldürülme şekli, 20 yıl önce patronunun cesedini bohça yapan Yunus Kahraman'ın seri katil olabilme ihtimali üzerinde duruluyor.
Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.
Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
2 CİNAYET 1 KAYIP
Müge Anlı canlı yayında, "Biz aslında Gülümser Bulut cinayetinde 1 kayıp ve iki cinayeti konuşmak durumundayız. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. 1999 yılında işlenen bir cinayet var. Daha sonra 2018 yılındaişlenen bir cinayet var. Birbiriyle birebir örtüşüyor. Arada da yine İzmir Karabağlar'da 45 yaşındaki Özlem Akusta'nın kaybı var. O da yine 2018'de ve üçünün de yanında hep aynı kişiden bahsediyoruz." diyerek konuyu farklı bir boyuta taşıdı.