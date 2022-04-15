Müge Anlı'ya itiraf gelmişti! Türkiye'nin konuştuğu Şiar Kılıç cinayetinde ceza yağdı anne Gülüzar Amanet'ten duruşmada dikkat çeken hamle!
Müge Anlı'ya itiraf gelmişti! Türkiye'nin konuştuğu Şiar Kılıç cinayetinde katile ceza yağdı, anne Gülüzar Amanet ise mahkemede dikkat çeken bir tavır sergiledi. Müge Anlı, 28 Nisan 2020'de Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde çıkan yangında yaşananları Atv canlı yayınında araştırmaya başladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili haftalar sonra canlı yayında itiraf geldi ve 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın öz annesinin sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü ortaya çıktı. Olay anında orada bulunan anne Gülüzar ve sevgilisi Hami Kıcı hakkında mahkeme kararını verdi. Duruşma sırasında Gülüzar'ın, davaya bakan Hakim' karşı olan tavrı dikkat çekti.
Müge Anlı'ya itiraf gelmişti! Türkiye'nin konuştuğu Şiar Kılıç cinayetinde katile ceza yağdı, anne Gülüzar Amanet'ten duruşmada dikkat çeken hamle geldi.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet ve tutuksuz sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında karar verildi.
HAMİ KICI'YA MÜEBBET
Mahkeme heyeti, Hami Kıcı'yı, 'Çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.
ANNE TAHLİYE EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 3'er yıl, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 8'er yıl hapis cezası verdi.