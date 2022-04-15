Müge Anlı’ya itiraf gelmişti! Türkiye’nin konuştuğu Şiar Kılıç cinayetinde ceza yağdı anne Gülüzar Amanet’ten duruşmada dikkat çeken hamle!

ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 3'er yıl, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 8'er yıl hapis cezası verdi.