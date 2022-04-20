RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları...

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları...

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan'ın arama çalışmaları Atv canlı yayınında aktarıldı. 10 yıldır birlikte olduğu Büşra Aslan ile 7 ay önce evlenen Muhammet Aslan, eşine 'günaydın' mesajı attıktan sonra eve gelirken kayıplara karıştı. Bugün Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. 27 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Muhammet Aslan'ın adının yazılı olduğu iş yerindeki dolabının üzerine eklenen not dikkat çekti. Ardından genç hemşirenin son görüldüğü yerin, Sultangazi Kent Ormanı olduğu tespit edildi ve bölgede arama çalışmaları başlatıldı.

20.04.2022 10:41 - Son Güncelleme: 20.04.2022 10:59
Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan’ın arama çalışmaları...

6 gün önce kayıplara karışan Muhammet Aslan Atv Müge Anlı canlı yayınında didik didik aranıyor. Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı.

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Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan’ın arama çalışmaları...

10 yıldır birlikte olduğu Büşra Aslan ile 7 ay önce evlenen Muhammet Aslan'ın uzun süre sakladığı kumar bağımlılığı nedeniyle borcu olduğu bilgisi aktarıldı.

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan’ın arama çalışmaları...

Büşra Hanım'ın bildiği miktarın 120 bin lira olduğu ve farklı borçların eklenebileceği ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan’ın arama çalışmaları...

Son gün eşine günaydın mesajı attıktan sonra işten eve dönerken kayıplara karışan 27 yaşındaki Muhammet Aslan'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı kayıp yoğun bakım hemşiresinin dolabına yazılan yürek sızlatan notu paylaştı! Anbean Muhammet Aslan’ın arama çalışmaları...

Muhammet Aslan'ın iş yerindeki dolabının üzerine yeni eklenen, "Doslar beni hatırlasın" notu dikkat çekti.

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