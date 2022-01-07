Müge Anlı'ya Elif Gezer olarak geldi Fatma Korkmaz olarak çıktı! 72 yıllık emanet hayatında meğer fark etmeden kalp krizi bile geçirmiş...
Müge Anlı'ya Elif Gezer olarak geldi Fatma Korkmaz olarak çıktı! 72 yıllık emanet hayatında meğer fark etmeden kalp krizi bile geçirmiş Fatma Hanım... Geçtiğimiz hafta Müge Anlı canlı yayınına çıkarak, "Kimliğimi verin ki insanlığıma kavuşayım" diyen Elif Gezer'in değişen hayatında komple yenilik vaktiydi. Müge Anlı yardım elini uzattı; Elif Gezer, gerçek adı Fatma Korkmaz olarak yeni hayatına kavuştu.
Müge Anlı'ya Elif Gezer olarak geldi Fatma Korkmaz olarak çıktı! 72 yıllık emanet hayatında meğer fark etmeden kalp krizi bile geçirmiş Müge Anlı'dan yardım isteyen Elif Gezer...
72 YILLIK EMANET HAYAT!
Müge Anlı'daki Elif Gezer ne varlığını ne de yokluğunu kanıtlayabiliyor! 'Kimliğimi verin ki insanlığıma kavuşayım' diyen Elif ezer, Müge Anlı Atv canlı yayınına konuk oldu ve yardım istedi.
72 yıldır kardeşinin kimliğini kullandığını, bu yüzden polislerden korktuğunu ve hastaneye gidemediğini ifade eden Elif Gezer, ne aşı olabiliyor, ne varlığını kanıtlayabiliyor ne de yokluğunu...
Kimliği olmadığı için kardeşinin adını kullanan ve kardeşinin ölmesi ile de yaşadığını katılayamayan Elif Gezer, Fatma Korkmaz ismi ile kimliğinin çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi.
"Kimsesizler mezarlığına gömülmek istemiyorum" diyen Elif Gezer, polisten korktuğu için hiç polise gitmediğini de ifade etti.