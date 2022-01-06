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Haberler Televizyon Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in intihar mektubu ortaya çıktı, boğazı kesik, ormanda...

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in intihar mektubu ortaya çıktı, boğazı kesik, ormanda...

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in kaybının 7. gününde acı haber geldi. 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı Yiğit. Kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan gencin ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı bugün Atv canlı yayını, Hemşire Batuhan Yiğit son dakika haberi ile açtı. Müge Anlı, Batuhan Yiğit'in 3 sayfalık intihar mektubu ve elinde de bir kesici alet ile ormanlık alandaki derede ölü bulunduğu bilgisini verdi. Yiğit'in arkadaşları ise bu durumun şüpheli olduğunu savundu. İşte detaylar...

06.01.2022 11:06 - Son Güncelleme: 06.01.2022 11:08
Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit’in intihar mektubu bulundu, boğazı kesik halde ormanda...

GENÇ HEMŞİRE BATUHAN YİĞİT'İN ACI SONU!

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in boğazı kesik halde ormanda bulunmuştu. İntihar mektubu ortaya çıktı.

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Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit’in intihar mektubu bulundu, boğazı kesik halde ormanda...

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit’in intihar mektubu bulundu, boğazı kesik halde ormanda...

30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi. Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı.

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit’in intihar mektubu bulundu, boğazı kesik halde ormanda...

Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit’in intihar mektubu bulundu, boğazı kesik halde ormanda...

TALİHSİZ GENCİN AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü.

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