Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in intihar mektubu ortaya çıktı, boğazı kesik, ormanda...
Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in kaybının 7. gününde acı haber geldi. 30 Aralık günü öğle saatlerinde, Karşıyaka Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı evden arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek çıktı Yiğit. Kendisine hiçbir şekilde ulaşılamayan gencin ailesi Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı bugün Atv canlı yayını, Hemşire Batuhan Yiğit son dakika haberi ile açtı. Müge Anlı, Batuhan Yiğit'in 3 sayfalık intihar mektubu ve elinde de bir kesici alet ile ormanlık alandaki derede ölü bulunduğu bilgisini verdi. Yiğit'in arkadaşları ise bu durumun şüpheli olduğunu savundu. İşte detaylar...
06.01.2022 11:06
- Son Güncelleme: 06.01.2022 11:08
GENÇ HEMŞİRE BATUHAN YİĞİT'İN ACI SONU!
Müge Anlı son dakika Batuhan Yiğit haberini açıkladı! Genç Hemşire Batuhan Yiğit'in boğazı kesik halde ormanda bulunmuştu. İntihar mektubu ortaya çıktı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.