Destan 7. yeni bölümde taht mücadelesi yeni bir safhaya geçiyor! Destan’ın merakla beklenen yeni bölümlerinde bakın neler olacak

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', Atv ekranında yayınlanan ve büyük ilgi gören altı bölümüyle şimdiden TV tarihine geçti. Reytinglerde zirvede yer alan ve sosyal medyada da rekor etkileşim alan 'Destan' yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de trendlerde yer alıyor. 'Destan' yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı Atv ekranında olacak.