Destan 7. yeni bölümde taht mücadelesi yeni bir safhaya geçiyor! Destan’ın merakla beklenen yeni bölümlerinde bakın neler olacak
Destan 7. yeni bölümde taht mücadelesi yeni bir safhaya geçiyor! Destan'ın merakla beklenen yeni bölümlerinde neler olacağı merak ediliyor. Gök Kağanlığı'ndaki taht mücadelesi daha da şiddetlenecek. Alpagu Han tahtını koruyabilecek mi? Alpagu Han'ın ardından tahta çıkacak isim Kaya Tegin mi olacak? Balamir kurultayda istediği sonucu alabilecek mi? Batuga, Akkız'ın desteği ile rakiplerini saf dışı bırakabilecek mi? Reytinglerde zirvede yer alan ve sosyal medyada da rekor etkileşim alan 'Destan' yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de trendlerde yer alıyor. 'Destan' yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı Atv ekranında olacak.
Ekranların yeni fenomeni 'Destan', Atv ekranında yayınlanan ve büyük ilgi gören altı bölümüyle şimdiden TV tarihine geçti. Reytinglerde zirvede yer alan ve sosyal medyada da rekor etkileşim alan 'Destan' yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de trendlerde yer alıyor. 'Destan' yeni bölümüyle 18 Ocak Salı akşamı Atv ekranında olacak.
'Destan'ın ilk bölümünde Gök Hanlığı'nın acımasız kağanı Alpagu Han'ın Akkız'ın okları ile yaralanıp ölümden dönmesi, taht kavgasını fena halde kızıştırdı. Alpagu Han yaşama tutundu ancak yaralarının bir türlü iyileşmemesi kardeşi Balamir'in ordusuyla başkente gelip taht üzerinde hak iddia etmesine gerekçe oldu. Balamir, kurultayın toplanmasını ve yeni han seçilmesini talep etti.
Alpagu Han'ın oğulları Kaya ve Temur, amcalarının bu hamlesi karşısında babalarının tahtına sahip çıktı. Alpagu Han tarafından veliaht ilan edilen Kaya Tegin geçici olarak tahta oturup Balamir'in önünü keserken, Temur da kardeşini destekledi.