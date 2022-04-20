Müge Anlı'ya 'damadım beni dolandırdı' diyerek çıkacaktı! Kayıplara karışan 78 yaşındaki Türkan Karadağ bulundu kızı ayaklarına kapandı
Müge Anlı'ya 'damadım beni dolandırdı' diyerek çıkacaktı! 4 gün önce kayıplara karışan 78 yaşındaki Türkan Karadağ bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Kudret Karadağ, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Gözyaşı içinde annesinden haber almayı bekleyen Kudret Hanım, kısa sürede Atv canlı yayınında mutlu haberi aldı. Müge Anlı, anne Türkan Karadağ ile kızı Kudret'i canlı yayında buluşturdu. O anlar milyonları ekran başına kilitledi.
20.04.2022 12:39 - Son Güncelleme: 20.04.2022 12:42
Müge Anlı'ya 'damadım beni dolandırdı' diyerek çıkacaktı! Kayıplara karışan 78 yaşındaki Türkan Karadağ bulundu, kızı Müge Anlı canlı yayınında ayaklarına kapandı.
19 Nisan Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Kudret Karadağ günlerdir haber alamadığı annesini bulmak için soluğu stüdyoda aldı.
17 Nisan Pazar günü kızı Kudret'in Tekirdağ Çorlu'daki evinden kaybolmuştu. Saat 15.00 – 16.00 arasında komşuya gidiyorum diyerek evden çıkan 78 yaşındaki Türkan Karadağ'ı o günden sonra gören olmamıştı.
Telefonunu, nüfus cüzdanını ve parasını evde bırakıp giden yaşlı kadının hayatından endişe eden kızı ise annesinin kaybından boşanma aşamasında olduğu eşini suçlu tutuyordu. Çünkü Türkan Karadağ tüm mal varlığını damadına kaptırmıştı.