Müge Anlı’ya ’damadım beni dolandırdı’ diyerek çıkacaktı! Kayıplara karışan 78 yaşındaki Türkan Karadağ bulundu kızı ayaklarına kapandı

Telefonunu, nüfus cüzdanını ve parasını evde bırakıp giden yaşlı kadının hayatından endişe eden kızı ise annesinin kaybından boşanma aşamasında olduğu eşini suçlu tutuyordu. Çünkü Türkan Karadağ tüm mal varlığını damadına kaptırmıştı.