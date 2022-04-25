Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 34 yıllık gerçek! Benoit Murat ile biyolojik annesi ilk kez konuştu: "Seni hiç unutmadım oğlum"

Önce Müge Anlı canlı yayınına Benoit Murat'ın dayısı olduğunu ifade eden kişi bağlandı bahsi geçen kişinin kız kardeşi olduğunu ifade etti. Ardından Murat'tan DNA testi istediğini söyleyen dayı olarak bilinen kişi, kardeşinin oğlu olmadığını Murat'ın aslında kardeşinin iş yerinde çalışan kişinin oğlu olduğunu ifade etti.