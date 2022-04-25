Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 34 yıllık gerçek! Benoit Murat ile biyolojik annesi ilk kez konuştu: "Seni hiç unutmadım oğlum"
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 34 yıllık gerçek! Benoit Murat ile biyolojik annesi ilk kez konuştu. 1988'de 6 aylıkken Ankara'dan Fransız bir aileye evlatlık verilen 34 yaşındaki Benoit Murat'ın biyolojik annesinin adı Menevşe, babasının adı ise Şahin'idi. Elde edilen bu bilgi ile yola çıkan 34 yaşındaki Benoit Murat, Müge Anlı'dan yardım istedi. Fransa'dan gelen konuğuna 5 dakika içerisinde çare olan Anlı, biyolojik aileyi buldu bulmasına ama ortaya çıkan gerçekler Benoit Murat'ı da izleyenleri de şaşırttı. Canlı yayında ortaya çıkan gerçeğin ardından Zeynep Boyraz Müge Anlı canlı yayınına bağlandı, "Seni çok seviyorum oğlum, hiç unutmadım" dedi.
25.04.2022 13:01 - Son Güncelleme: 25.04.2022 13:08
34 YILLIK GERÇEK CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI!
Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan 34 yıllık gerçek! Benoit Murat ile biyolojik annesi, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında ilk kez konuştu.
Önce Müge Anlı canlı yayınına Benoit Murat'ın dayısı olduğunu ifade eden kişi bağlandı bahsi geçen kişinin kız kardeşi olduğunu ifade etti. Ardından Murat'tan DNA testi istediğini söyleyen dayı olarak bilinen kişi, kardeşinin oğlu olmadığını Murat'ın aslında kardeşinin iş yerinde çalışan kişinin oğlu olduğunu ifade etti.