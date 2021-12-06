Müge Anlı'ya çıktı 'tarihi eser vaatlerine kandım' diyerek gözyaşlarına boğuldu! Emine Karayılan hem kocasından hem parasından oldu
Müge Anlı'ya çıktı 'tarihi eser vaatlerine kandım' diyerek gözyaşlarına boğuldu! O zamanın parası ile 70 - 80 bin liralık altın verdiğini ifade eden Emine Karayılan, Müge Anlı'dan yardım istedi. Altı bilezik, bir Osmanlı Tuğrası, 14 Cumhuriyet Altını ve daha nicelerini kaptıran Emine Karayılan 1 milyon liralık tarihi eser hayali kurdu, yaklaşık 300 bin liralık altından ve kocasından oldu. İşte detaylar...
Müge Anlı'ya çıktı 'tarihi eser vaatlerine kandım' diyerek gözyaşlarına boğuldu! Emine Karayılan hem kocasından hem parasından oldu Atv canlı yayınında sözleri ile herkesi şaşkına çevirdi.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
1 milyon liralık tarihi eser hayali ile kandırıldığını ileri süren 3 çocuk annesi Emine Karayılan, yaklaşık 300 bin lliralık altınından ve yuvasından oldu.
Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve kocasının kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar." dedi.
8 ekimde doğum yapan ve yaklaşık 300 bin lliralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi.