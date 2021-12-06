Vav TV İzle
Haberler Televizyon Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi, eşi Serkan sinir krizi geçirdi, kendini yerden yere attı! Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Pazartesi günü milyonlar bir kez daha ekran başına kilitlendi. 4 gündür eşinden hiçbir haber alamadığını ifade eden ve gözyaşlarına boğulan Serkan Kıyak Müge Anlı canlı yayınında önce eşinin bulunduğunu öğrendi, ardından canlı yayına telefonla bağlanan Zehra Kıyak'ın sözleriyle sinir krizi geçirdi. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar!

06.12.2021 14:20 - Son Güncelleme: 06.12.2021 15:09
Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak Pideci Gökhan’layım beni aramayın dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak "Pideci Gökhan'layım beni aramayın" dedi ortalık karıştı! Eşi Serkan sinir krizi geçirdi, kendini yerden yere attı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak Pideci Gökhan’layım beni aramayın dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Serkan Bey, eşi zorla tutuluyorsa ses vermesini, eşinin bulunması için yalvarıp ağladı. Müge Anlı'dan yardım isteyen Serkan Kıyak, dakikalar sonra canlı yayında eşinin bulunduğu bilgisini aldı.

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak Pideci Gökhan’layım beni aramayın dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Eşi ile bir tencere, bir halı ile evlendiğini, yuva kurduğundan söz eden Serkan Bey, eşinin her şeye inanan bir insan olduğunu, tehdit edildiğini ve kaçıp polise gitmesini istedi

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak Pideci Gökhan’layım beni aramayın dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Zehra Hanım, eşi ile görüşmek istemediğini, eşini sildiğini dile getirince Serkan Bey zaten pideciden şüphelendiğini, defalarca affettiğini, eşinin hep kendisini aldattığını, neden yaptığını sorgulayıp eşinin dönüp gelmesini, bahsi geçen pidecinin 2 çocuğu olduğunu ifade etti.

Müge Anlı son bölümde bulunan Zehra Kıyak Pideci Gökhan’layım beni aramayın dedi eşi Serkan sinir krizi geçirdi kendini yerden yere attı!

Kendisinin bir kere bile alkol içmediğini, 87 yaşındaki nenesini nasıl bırakıp gittiğini, eşinin annesinin sülalesinin perişan olduğunu dile getiren Serkan Bey'e Zehra Kıyak'tan yanıt geldi.

SON DAKİKA