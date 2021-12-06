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Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor

Atv ekranında büyük ilgi gören sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan Destan 3. yeni bölümüyle 7 Aralık Salı 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor.

06.12.2021 12:01 - Son Güncelleme: 06.12.2021 12:10
Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor

ALPAGU HAN UYANIYOR TAHT KAVGASINA EL KOYUYOR

Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor, Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler.

Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor

Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler.

Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız’ın kaderi birlikte çiziliyor

O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.

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