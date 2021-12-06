Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor
Atv ekranında büyük ilgi gören sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan Destan 3. yeni bölümüyle 7 Aralık Salı 20.00'de seyirci karşısına çıkacak. Destan'ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor! Destan 3. bölüm gümbür gümbür geliyor Batuga ve Akkız'ın kaderi birlikte çiziliyor.
06.12.2021 12:01
- Son Güncelleme: 06.12.2021 12:10
Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir. Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler.
O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.