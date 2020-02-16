Cüneyt Arkın ve oğlundan güldüren Kim Milyoner Olmak İster yorumu! "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum"
Cüneyt Arkın ve oğlu Murat Arkın, Kim Milyoner Olmak İster yorumuyla sosyal medyayı salladı. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 867. son bölümde yarışmacıya yöneltilen "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmi sorusu usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın eğlenceli anlar yaşatmasına neden oldu. Kendisinin başrolde oynadığı filmle ilgili sorunun ekran görüntüsünü paylaşan Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor?" diye sordu. Oğlu Murat Arkın ise verdiği yanıtla herkesi güldürdü.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 867. son bölüm ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından Cüneyt Arkın sosyal medyayı salladı. Kim Milyoner Olmak İster adlı programda, kendisinin başrolde oynadığı "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmiyle ilgili bir sorunun ekran görüntüsünü paylaşan Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor" diye sordu.
Söz konusu yarışma programında, "1978 yapımı 'Kara Murat: Devlet Savaşıyor' filminde, farklı kişiler tarafından art arda 10'dan fazla kez tekrarlanan replik hangisidir?" sorusuna yer verilirken, Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın ise, babasının paylaşımına bir yorum yaparak, "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum" diyerek tebessüm ettirdi.
Sorunun yöneltidiği yarışmacı Murat Bey öyle bir cevap verdi ki daha barajı geçemeden elendi.
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