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Cüneyt Arkın ve oğlundan güldüren Kim Milyoner Olmak İster yorumu! "Telefon hakkımı kullanıp babamı aramak istiyorum"

Cüneyt Arkın ve oğlu Murat Arkın, Kim Milyoner Olmak İster yorumuyla sosyal medyayı salladı. Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster 867. son bölümde yarışmacıya yöneltilen "Kara Murat: Devlet Savaşıyor" filmi sorusu usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın eğlenceli anlar yaşatmasına neden oldu. Kendisinin başrolde oynadığı filmle ilgili sorunun ekran görüntüsünü paylaşan Cüneyt Arkın, kişisel Instagram hesabından takipçilerine, "Kimler cevabı biliyor?" diye sordu. Oğlu Murat Arkın ise verdiği yanıtla herkesi güldürdü.

16.02.2020 16:13 - Son Güncelleme: 16.02.2020 16:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





