Müge Anlı'ya çıkan nişanlıdan 'pes' dedirten sözler! Bulunan kadın cesedi Mülkiye Kazan'a mı ait? Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı...
Müge Anlı'ya çıkan nişanlıdan 'pes' dedirten sözler! 23 yaşındaki Mülkiye'nin 16 Kasım Salı günü Şanlıurfa'dan kayboldu. Esrarengiz kayıpla ilgili Atv canlı yayınında taraflar konuştu. Müge Anlı'ya çıkan Mülkiye Kazan'ın evlenmek üzere olduğu nişanlısı Mustafa, "Ben sosyal medyada 3-4 kişi ile görüşmüş olabilirim, bu nişanlımı sevmediğim anlamına gelmiyor" sözleri ile tepki çekti. İddialara göre kayıptan önce Mustafa Bey nişanlısı için, "Mülkiye'nin başına bir şey gelirse benim alakam yok" dedi. Kafa karıştıran "Almanya'ya gidiyorum" mesajı ise akıllarda, 'O mesajı Mülkiye mi gönderdi?" şeklinde soru işareti bıraktı. Müge Anlı'ya gelen son dakika bilgisine göre 15 Aralık'ta bir kadın köyün yakınında ölü halde bulundu. Ceset ve cesedin yakınındaki ayakkabı Mülkiye'ye mi ait? İşte detaylar...
20.12.2021 12:46
- Son Güncelleme: 20.12.2021 12:49
Müge Anlı'ya çıkan nişanlıdan 'pes' dedirten sözler! Bulunan kadın cesedi Mülkiye Kazan'a mı ait? Çeyiz hazırlığı için evden çıkan Mülkiye Kazan'dan 35 gündür haber alınamıyor.
23 yaşında olan Mülkiye Kazan, Şanlıurfa'da kayboldu. Günlerdir haber alınamayan Kazan'ın ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Aile, son görüntüleri ortaya çıkan Mülkiye Kazan'ın nişanlısından şüpheleniyor.
Mehmet Bey, kızının "baba, ablama telefon geldi, dışarı çıktı" dediğini, kızını nişanlısının aradığını evden çıktığını anlatırken Seher de ablasına 'nereye gidiyorsun?' deyince "Mustafa ile yüzük bozdurmaya gideceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Bey, Mustafa'yı aradıklarını, "Mülkiye'nin başına bir şey gelirse benim alakam yok" dediğini söyledi.