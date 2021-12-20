Müge Anlı’ya çıkan nişanlıdan ’pes’ dedirten sözler! Bulunan kadın cesedi Mülkiye Kazan’a mı ait? Çeyiz hazırlığı için evden çıkmıştı...

Mehmet Bey, kızının "baba, ablama telefon geldi, dışarı çıktı" dediğini, kızını nişanlısının aradığını evden çıktığını anlatırken Seher de ablasına 'nereye gidiyorsun?' deyince "Mustafa ile yüzük bozdurmaya gideceğiz" dediğini aktardı. Mehmet Bey, Mustafa'yı aradıklarını, "Mülkiye'nin başına bir şey gelirse benim alakam yok" dediğini söyledi.