Müge Anlı'ya çıkan Mehmet Genç hayali sevgilisine servetini kaptırdı herkes şaştı kaldı! "Çok güzel yemek yaptığını hayal ederek..."

ABLA YAREN'İN SESİ SENİNKİNE BENZİYOR

Mehmet Genç, "5-6 ay Yaren isimli kızla konuştum. 3-4 kere bulunduğu yere gelmek istedim. Mesela bir keresinde Eskişehir'e gittim. Eskişehir'e yaklaştığımda Yaren'e ulaşamadım. Telefonu kapalıydı. Züleyha Çakmak beni karşıladı. Bana, 'Yaren' hasta. Daha sonra gelecek' dedi. Ben de, 'Züleyha abla Yaren'in sesi aynı seninkine benziyor' dedim. Yaren diye aslında Züleyha ile konuşmuşum. Bunu sonradan anladım" dedi. Züleyha Çakmak'ın köylüsü ve akrabası olduğu için güvendiğini söyleyen Genç, "Köylüm, akrabam dedim. Böyle yapamaz dedim. Para gönderdim. 4 yıl beni oyaladı. 'Tarla satıyorum paranı ödeyeceğim' dedi, ödemedi. Züleyha'ya bu paraları gönderdiğime dair elimde dekontlarım da var" dedi.