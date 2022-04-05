Hakim dizisi ilk bölümüyle tam not aldı sosyal medyada yorum yağdı: "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek"

Sosyal medyada çok konuşulan Hakim için "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek. Yurdaer Okur duygularını çok iyi yansıtmış. Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyumları çok iyi. Şahane bir kadroyla usta oyunculuklar, çekim açıları ve tek plan çekimli sahnelerinde olduğu güzel bir bölüm, tüm ekibin emeklerine sağlık. Kaza sahnesi efsane olmuş." gibi yorumlar yapıldı.