Hakim 2. bölüm fragmanında bomba ipuçları: "Beni korumak için masum bir insanın hayatını zindana çeviriyoruz!"
Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümü ile büyük ses getiren Atv'nin yeni dizisi Hakim'in 2. bölüm tanıtımı izleyici karşısına çıktı. Atv'nin yeni dizisi Hakim 2. bölümden ipuçlarını izleyiciye sundu. Hakim, yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin, oğlunun suça karışmasının ardından yaşadıklarını ele alıyor.
HAKİM 2. BÖLÜM FRAGMANINDA BOMBA İPUÇLARI
Atv'nin büyük ilgi gören yeni dizisi Hakim 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümde Hakim Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan, annesinin ölüm yıldönümünde bir kazaya sebebiyet veriyor. Ozan'ın aracıyla çarptığı genç, onun tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybediyor. Oğlunu kendi elleriyle adalete teslim etmek üzere emniyete giden Ömer Arif, orada kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Ozan'ın ölümüne sebebiyet verdiği kişinin, ülkenin ünlü iş adamlarından, suç örgütü lideri Azem Demirkıran'ın oğlunun olduğunu öğreniyor.
Bu noktadan sonra Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı Ömer Arif Derman ve Yurdaer Okur'un hayat verdiği Azem Demirkıran karşıya gelecek. İki baba oğulları için her şeyi göze alacak!
HAKİM 1. BÖLÜME İZLEYİCİLERDEN TAM NOT!
Hakim dizisi ilk bölümüyle tam not aldı, Atv'nin yeni dizisine sosyal medyada yorum yağdı!
İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi ekran karşısına kilitleyen Hakim, aksiyon ve heyecan dolu bölümüyle sosyal medyanın da gündemine oturdu, 1.bölüm etiketi #Hakim bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #Hakim 1.sıraya kadar yükseldiği listede, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.
Sosyal medyada çok konuşulan Hakim için "Erdal Beşikçioğlu ve Uğur Yücel karşılıklı oynuyor, efsane sahne dedikleri bu olsa gerek. Yurdaer Okur duygularını çok iyi yansıtmış. Ebru Özkan ve Erdal Beşikçioğlu'nun uyumları çok iyi. Şahane bir kadroyla usta oyunculuklar, çekim açıları ve tek plan çekimli sahnelerinde olduğu güzel bir bölüm, tüm ekibin emeklerine sağlık. Kaza sahnesi efsane olmuş." gibi yorumlar yapıldı.