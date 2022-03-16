Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

"Sizler ilk uyananlarsınız! Yok etmek için uyananlar" diyen İbrahim Fakih kuşağından çıkardığı zehri Cornelia'ya verir. "Mari'ye göre kimsesiz bir kız, Türklere göre Mari'nin hizmetini gören bir kimsesiz. Bizim ise en yetkin katilimiz!'' diyerek Cornelia'yı tanımlayan İbrahim Fakih ilk hedef olarak Turgut ve Gündüz Beylerin arasını açacaklarını söyler.