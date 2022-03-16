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Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

Atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 86'ncı bölümü, milyonları ekran başına kilitledi. Soluksuz izlenen son bölüme İbrahim Fakih'in zehirleme talimatıyla Cornelia tarafından öldürülen Mari damga vurdu. Kayı Obası'nı yasa boğan ölüm sahnesi sosyal izleyicilere duygusal anlar yaşattı. İşte o sahneler...

16.03.2022 23:35 - Son Güncelleme: 16.03.2022 23:46
Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

Osman Bey'in ezeli düşmanları Vezir Alemşah ve Geyhatu'yu ele geçilmesi ve beyliğini güçlendirmesi, devlet olma yolunda önünü açarken Osman Bey'in uçlarda kurduğu Türk birliğinin önünü kesmek isteyen karanlık güçlerinde uyanmasına neden oldu.

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Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

Kendisini İbrahim Fakih diye tanıtan derviş kılıklı adam müritlerini mahzende toplayarak "Eline kılıç alan her kalabalık, bir orduya dönüşebilir! Fakat bir komutanı yetiştirmek, onlarca yıl alır! İçlerinde kökleşmiş ne varsa! Fikir adamları, alimleri, yaşlıları, komutanları! Hepsini yok edeceğiz!'' diyerek müritlerine uyanma talimatı verir.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

"Sizler ilk uyananlarsınız! Yok etmek için uyananlar" diyen İbrahim Fakih kuşağından çıkardığı zehri Cornelia'ya verir. "Mari'ye göre kimsesiz bir kız, Türklere göre Mari'nin hizmetini gören bir kimsesiz. Bizim ise en yetkin katilimiz!'' diyerek Cornelia'yı tanımlayan İbrahim Fakih ilk hedef olarak Turgut ve Gündüz Beylerin arasını açacaklarını söyler.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

İbrahim Fakih ''Bu ayrılık kanlı olacak'' diyerek Cornelia'ya yıllardır yanında saklandığı Mari'yi zehirleme talimatı verir.

Kuruluş Osman’da yürek yakan sahne! Zehirlenen Mari öldü! Kayı Obası yasa boğuldu

ZEHİRLENEN MARİ ÖLDÜ KAYI OBASI YASA BOĞULDU
Cornelia'nın, Ayşe Hatun'un hazırladığı yemeğe zehir katarak Mari'yi zehirlemesi ve Mari'nin fenalaşması üzerine Turgut Bey, Mari'yi çadırdan çıkarır. Mari kan kusmaktadır. Turgut Bey çaresizce, Kumral Abdal'ı arayarak Kayı Obası meydanına gelir.

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