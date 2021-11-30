Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları
Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı'nda! 23 Kasım 2021 Salı akşamı Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Destan dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 2. bölüm ile bir kez daha reytingleri altüst etmeye gelen Destan'da bu hafta Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırırken esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı'na getirilecek.
30.11.2021 11:55
- Son Güncelleme: 30.11.2021 11:55
TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR
Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.
Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.