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Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı'nda! 23 Kasım 2021 Salı akşamı Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Destan dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicileri ekran başına kilitledi. 2. bölüm ile bir kez daha reytingleri altüst etmeye gelen Destan'da bu hafta Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırırken esir düşen Akkız Gök Hanlığı Sarayı'na getirilecek.

30.11.2021 11:55 - Son Güncelleme: 30.11.2021 11:55
Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

DESTAN DİZİSİNDE BU HAFTA...

Güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyonu ile Atv'nin yeni dizisi Destan 2. bölümde tüm dengeleri altüst edecek bir taht mücadelesi başlıyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

Destan dizisi 2. bölümde taht mücadelesi başlıyor! Esir düşen Akkız, Gök Hanlığı Sarayı’nda! İşte reytingleri altüst eden Destan oyuncuları

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