Müge Anlı stüdyosuna ihbar yağdı! 'Duşa gir rahatlarsın' deyip ağına düşürmüştü Rus Albina Kamilova'nın sevgilisi Doğan Kaan: "40 yaşındayım evliliğe..."
Müge Anlı stüdyosuna ihbar yağdı! 'Duşa gir rahatlarsın' deyip ağına düşürmüştü, Rus Albina Kamilova'nın sevgilisi Doğan Kaan ATV canlı yayınında sözleriyle herkesi çileden çıkardı. Güvendiği sevgilisinden evlilik teklifi alan Albina Kamilova duşa girip çıktığında hem parasından hem de evinden olduğunu açıkladı, herkes şoke oldu. İddiaların odağındaki sevgili Doğan Kaan bugün Müge Anlı canlı yayınında iddialara yanıt verdi. Kısa süre içerisinde Müge Anlı'nın telefonu kilitlendi, stüdyoya adeta ihbar yağdı.
11.04.2023 13:03 - Son Güncelleme: 11.04.2023 13:10
Müge Anlı stüdyosuna ihbar yağdı! 'Duşa gir rahatlarsın' deyip ağına düşürmüştü... Rus Albina Kamilova'nın sevgilisi Doğan Kaan hakkında ATV canlı yayına peş peşe gelen ihbarlar şoke etti.
"DUŞA GİR DİYE BASKI YAPTI ÇIKTIĞIMDA PARA DA YOKTU EV DE"
Müge Anlı'ya 'bu kadarı da olmaz' dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova iddialarıyla şoke etti.
Rusya'dan Antalya'ya gelen Albina Kamilova, kendisine güzel cümleler kuran otel işletmecisi Doğan Kaan ile aşk yaşamaya başladı.