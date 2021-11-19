Müge Anlı'ya bağlanan görgü tanığı işaret etti Neslihan Kaya'nın katili yakalandı! Cesedi yarı çıplak ve boğazı kesilmiş halde bulunmuştu
Müge Anlı'ya bağlanan görgü tanığı işaret etti, Neslihan Kaya'nın katili yakalandı! Müge Anlı'dan yardım isteyen gözü yaşlı Aslı Kaya Atv canlı yayınında gerçekleri öğrendi. Cesedi yarı çıplak ve boğazı kesilmiş halde bulunmuştu...41 yaşındaki 2 çocuk annesi Neslihan Kaya cinayeti 3. günde çözüldü. Neslihan Kaya'nın katili ifadesinde bakın neler söyledi...
GÖRGÜ TANIĞI İZLEYİCİ İŞARET ETTİ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ!
Müge Anlı'ya bağlanan görgü tanığı işaret etti, Neslihan Kaya'nın katili yakalandı! Cesedi yarı çıplak ve boğazı kesilmiş halde bulunmuştu...
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Neslihan Kaya'nın ablası Aslı Kaya, gazetecilere, kardeşinin katillerinin bulunmasını istedi. Kardeşinin madde bağımlısı olduğunu savunan Kaya, "İlçeden kente merkezine gelerek kardeşimi yanıma götürmek istedim, gelmedi. Biri 9 yaşında diğeri ise 8 yaşında 2 çocuğu ortada kaldı. Çocuklarına ne diyeceğim şimdi? Onlar daha çocuk, küçük." dedi.
İki çocuk annesi 41 yaşındaki Neslihan Kaya, 16 Kasım Salı günü, Gaziantep Şehitkamil'e bağlı Belkız Mahallesinde, boş bir arazide yarı çıplak halde ölü bulundu. Boğazı kesilen talihsiz kadının vücudunda, sayısız bıçak darbesine rastlandı.