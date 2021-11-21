Ayşe’yi intikam ateşi sardı! Kalp Yarası 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Hayata tutunan kız yok artık!"
Ayşe'yi intikam ateşi sardı! Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İntikam için harekete geçen Ayşe'nin "Hayata tutunan kız yok artık!" sözleri ise fragmana damga vurdu. Yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragman, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. İşte Kalp Yarası 21. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
21.11.2021 01:38
- Son Güncelleme: 21.11.2021 01:38
Başrollerini Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in üstlendiği Kalp Yarası'nın 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Ayşe'nin gözünü kararttığı fragmanın ardından Kalp Yarası yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Kalp Yarası 21'inci bölümden ipuçları...