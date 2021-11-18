Destan dizisi yayın tarihi açıklandı Mehmet Bozdağ: "Kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine yolculuk yapacağız"
Atv'nin yeni dizisi Destan'ın yayın tarihi açıklandı. "Destan" dizisinin basın toplantısı, dizi ekibi ve oyuncuların da katılımıyla Beykoz Kundura Fabrikası'nda diziye özel olarak hazırlanan stüdyoda gerçekleştirildi. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız" dedi. İşte Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu ve yayın tarihi...
DESTAN DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ RESMEN AÇIKLANDI
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
Yapımcı Mehmet Bozdağ: "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız."
"TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞA GEÇİŞ PSİKOLOJİSİNİ VE DUYGULARINI İDRAK ETMİŞ OLACAĞIZ"
Bu yapımlar esnasında her zaman tarihe farklı bir noktadan bakabilme arzusu olduğuna değinen Bozdağ, "Bugüne kadar genellikle büyük kahramanların ya da olayların hikayelerine yer verdik. Bu kez ise bir kadın kahraman üzerinden tarihin çok bilinmeyen bir dönemine bir yolculuk yapacağız. Bir öksüz bir yetim olan iki mazlumun tarihin gidişatını nasıl değiştirdiğinin hikayesi olacak. Aynı zamanda Türklerin Müslümanlığa geçiş psikolojisini ve duygularını idrak etmiş olacağız." diye konuştu.