Müge Anlı’ya annesini ve kardeşini aramaya çıkmıştı! Müzeyyen ve oğlu Vefa 13 yıl önce cinayete mi kurban gitti? ’Onlar gibi seni de öldürürüm’

TEK BİR FOTOĞRAF KARESİNE SIĞAN 13 YILLIK ÖZLEM!

Merve Yöndem, Bitlis Tatvan'dan Atv canlı yayınına geldi ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Şu an 4 kardeş olduklarını ama 1 tanesinin kayıp olduğunu, annesinin 13 yıl önce evi terk ettiğini, babasının bir daha evlenmediğini, kendilerine babaannesinin dedesinin baktığını ve annesinin o dönem yanına götürdüğü kardeşinin 4-5 yaşında olduğunu ifade eden Merve Yöndem, annesinin neden evi terk ettiğini bilmediğini belirtti.