Müge Anlı'ya annesini ve kardeşini aramaya çıkmıştı! Müzeyyen ve oğlu Vefa 13 yıl önce cinayete mi kurban gitti? 'Onlar gibi seni de öldürürüm'
Müge Anlı'ya annesini ve kardeşini aramaya çıkmıştı! Müzeyyen ve oğlu Vefa 13 yıl önce cinayete mi kurban gitti? Bitlis Tatvan'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Merve Yöndem, 4 kardeş olduklarını ancak annesinin 13 yıl önce kardeşlerinden Vefa'yı da alıp evi terk ettiğini ifade etti. Müge Anlı Merve Yöndem'in ailesinden bir iz aradı ve o dönem konuyla ilgili cezaevinde yatan Müzeyyen Hanım'ın komşusu Gülçeren Hanım'a ulaştı. Evi neden terk ettiği bilinmeyen Müzeyyen Yöndem ve Vefa Yöndem'in sır kaybında dikkat çeken ifadeler ve soru işaretleri milyonları ekran başına kilitledi. Atv canlı yayınına katılan ve çevredekilerin iftirasına uğradığı için cezaevinde yattığını ifade eden komşu Gülçeren'in hapishaneden yazdığı mektuba ulaşan Müge Anlı, kan donduran ifadeyi komşuya sordu, Gülçeren Hanım çelişkili ifadeleri ile kafaları karıştırdı.
'ONLAR GİBİ SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'
Müge Anlı'ya annesini ve kardeşini aramaya çıkmıştı! Müzeyyen ve oğlu Vefa 13 yıl önce cinayete mi kurban gitti?
aili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
TEK BİR FOTOĞRAF KARESİNE SIĞAN 13 YILLIK ÖZLEM!
Merve Yöndem, Bitlis Tatvan'dan Atv canlı yayınına geldi ve Müge Anlı'dan yardım istedi. Şu an 4 kardeş olduklarını ama 1 tanesinin kayıp olduğunu, annesinin 13 yıl önce evi terk ettiğini, babasının bir daha evlenmediğini, kendilerine babaannesinin dedesinin baktığını ve annesinin o dönem yanına götürdüğü kardeşinin 4-5 yaşında olduğunu ifade eden Merve Yöndem, annesinin neden evi terk ettiğini bilmediğini belirtti.
Müge Anlı konuyla ilgili araştırmada bulundu ve anne oğulun 13 yıl önce cinayete kurban gitmiş olabileceği gerçeğine ulaştı. O dönem çevredekilerin ifadeleri ile cezavine giren komşu Gülçeren Hanım'a ulaşan Müge Anlı, tarafları canlı yayında yüzleştirdi.