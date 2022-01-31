Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: "Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor"
Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğreniyor, Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 9. yeni bölümüyle Salı akşamı Atv'de...
AKKIZ OBASINDAN SÜRÜLÜYOR, BATUGA İSE KIRÇİÇEK'İN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA!
Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor!
DESTAN 9.BÖLÜM:
Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir.
Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.