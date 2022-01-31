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Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: "Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor"

Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı heyecanın dozunu arttırdı. Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğreniyor, Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Destan 9. yeni bölümüyle Salı akşamı Atv'de...

31.01.2022 13:55 - Son Güncelleme: 31.01.2022 14:02
Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

AKKIZ OBASINDAN SÜRÜLÜYOR, BATUGA İSE KIRÇİÇEK'İN TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', Atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', Atv'de salı akşamı 20.00'de yayınlanacak dokuzuncu bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın dokuzuncu bölüm ikinci fragmanı büyük bir sürprize yer verdi. Yeni bölümde Alpagu Han, Akkız'ın gerçek kimliğini öğreniyor!

Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

DESTAN 9.BÖLÜM:

Akkız sayesinde tahtını geri kazanan Alpagu Han, aynı gün Akkız'ın Pençe olduğunu anlar. Bu gerçek, Alpagu'yu çılgına çevirir.

Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

Batuga'nın Kırçiçek'le evlenmeyi kabul etmesiyle sarsılan Akkız, Alpagu Han'ın amansız öfkesiyle karşılaşır ve planlarını engellediği Çolpan Han tarafından da Dağ'dan sürülür.

Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır.

Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor

İkisi birbirlerine kenetlenirler ve o çareyi aramaya giderler. Geleceklerine çare aradıkları yerde, önlerine geçmişin düşmanları çıkacaktır! Hem de hiç beklemedikleri düşmanlar!

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