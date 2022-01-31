Akkız obasından sürülüyor! Destan 9. yeni bölüm 2. fragmanı: "Alpagu Han, Akkız’ın pençe olduğunu öğreniyor"

Batuga ise sırrını öğrenen Kırçiçek'in gerçeği açıklama tehdidiyle karşı karşıyadır. İki hanın düşmanlığıyla ve Kırçiçek'in tehdidiyle iyice sıkışan Akkız ve Batuga'nın ölüm karşısında bir çare bulmak için sadece bir günleri vardır.