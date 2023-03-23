Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi
Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi, o anlar herkesi ekran başına kilitledi. Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünde annesine kurduğu cümlelerle herkesi çileden çıkaran kaçak gelin Eda bugün Müge Anlı canlı yayınında kalbini kırdığı annesinden özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu. "Yarın bir gün ben de anne olacağım" diyen Eda, sevgilisi İsmail'in annesinin elini öpmesiyle bir kez daha mutlu oldu. "Beni anneme kavuşturdun" diyen Eda, Müge Anlı'ya sımsıkı sarıldı ve teşekkür etti.
Kızının nişan bozduktan sonra başka bir çocukla kaçtığını belirten Yılmaz, "Çocuğa kızımın olduğunu söyledim ama umursamadılar. Kızıma düğün yaptılar ama nikah yapmadılar. Kızımı zorla tutuyorlar. Kızım, 'Anne beni kurtar' diye arıyor. Aileye kızımı gönderin dediğimde bana '40 bin TL ver öyle göndeririz' diyorlar. Kızımı köle gibi kullanıyorlar. Kızımı kurtarın. Kızımın üstüne kuma alacağı konuşuluyor. Çocuk TikTok'a bekarım diye video atıyormuş"dedi.
Eda Yılmaz'ın sahte kayınbabası Osman Aydın, önceki gün Müge Anlı'ya telefonla bağlandı ve "Benim oğlum bir gün Eda'yla çıkıp geldi. Kaçmışlar. Ben de Eda'nın babasını ardım. Babası 'Gerekeni yap' dedi. Ben de kıza düğün yaptım. Masraf ettim. Sonra kızın 140 bin TL borcunun olduğunu öğrendim. Bunu niye bize söylemediler? Kızını zorla tutmuyoruz. 40 bin TL versin nikah kıyalım" diye konuştu.