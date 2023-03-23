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Haberler Televizyon Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi

Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi

Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi, o anlar herkesi ekran başına kilitledi. Müge Anlı'nın dün yayınlanan bölümünde annesine kurduğu cümlelerle herkesi çileden çıkaran kaçak gelin Eda bugün Müge Anlı canlı yayınında kalbini kırdığı annesinden özür dileyerek gözyaşlarına boğuldu. "Yarın bir gün ben de anne olacağım" diyen Eda, sevgilisi İsmail'in annesinin elini öpmesiyle bir kez daha mutlu oldu. "Beni anneme kavuşturdun" diyen Eda, Müge Anlı'ya sımsıkı sarıldı ve teşekkür etti.

takvim.com.tr
23.03.2023 11:46 - Son Güncelleme: 23.03.2023 12:02
Müge Anlı’ya ’anne yarımsın benim’ diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok’ta bulduğu İsmail’e kaçan Eda annesinden özür diledi

Müge Anlı'ya 'anne yarımsın benim' diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok'ta bulduğu İsmail'e kaçan Eda annesinden özür diledi.

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Müge Anlı’ya ’anne yarımsın benim’ diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok’ta bulduğu İsmail’e kaçan Eda annesinden özür diledi

"KIZ SANA TECAVÜZ MÜ ETTİ?"

Müge Anlı'ya çıkan Fevziye Yılmaz, kızı Eda Yılmaz'ın alıkonulduğunu söyledi.

Müge Anlı’ya ’anne yarımsın benim’ diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok’ta bulduğu İsmail’e kaçan Eda annesinden özür diledi

Kızının birkaç yıl önce bir erkekle nişanlandığını söyleyen Yılmaz, "Anlaşamadılar ve nişan bozuldu. Onlar gönderdikleri nikah bohçasını almaya gelmediler. Biz de göndermedik. Sonra kızımı mahkemeye verdiler. Kızım davayı kazandı ama aile kızımın borcunun olduğunu söylüyor" dedi.

Müge Anlı’ya ’anne yarımsın benim’ diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok’ta bulduğu İsmail’e kaçan Eda annesinden özür diledi

Kızının nişan bozduktan sonra başka bir çocukla kaçtığını belirten Yılmaz, "Çocuğa kızımın olduğunu söyledim ama umursamadılar. Kızıma düğün yaptılar ama nikah yapmadılar. Kızımı zorla tutuyorlar. Kızım, 'Anne beni kurtar' diye arıyor. Aileye kızımı gönderin dediğimde bana '40 bin TL ver öyle göndeririz' diyorlar. Kızımı köle gibi kullanıyorlar. Kızımı kurtarın. Kızımın üstüne kuma alacağı konuşuluyor. Çocuk TikTok'a bekarım diye video atıyormuş"dedi.

Müge Anlı’ya ’anne yarımsın benim’ diyerek sarıldı gözyaşlarına boğuldu! TikTok’ta bulduğu İsmail’e kaçan Eda annesinden özür diledi

Eda Yılmaz'ın sahte kayınbabası Osman Aydın, önceki gün Müge Anlı'ya telefonla bağlandı ve "Benim oğlum bir gün Eda'yla çıkıp geldi. Kaçmışlar. Ben de Eda'nın babasını ardım. Babası 'Gerekeni yap' dedi. Ben de kıza düğün yaptım. Masraf ettim. Sonra kızın 140 bin TL borcunun olduğunu öğrendim. Bunu niye bize söylemediler? Kızını zorla tutmuyoruz. 40 bin TL versin nikah kıyalım" diye konuştu.

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