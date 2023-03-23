Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu.

'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.