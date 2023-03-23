Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu
Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 119. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alırken ATV'den gelen Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.
Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu.
'KURULUŞ OSMAN' YİNE SOLUKSUZ İZLENDİ!
Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
KURULUŞ OSMAN 119. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA
'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük bir oyun kurması bölüme damga vurdu.
'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi.