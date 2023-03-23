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Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 119. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer alırken ATV'den gelen Kuruluş Osman 120. bölüm fragmanı da büyük ilgi gördü.

23.03.2023 12:20 - Son Güncelleme: 23.03.2023 12:20
Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

'KURULUŞ OSMAN' YİNE SOLUKSUZ İZLENDİ!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 119. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

KURULUŞ OSMAN 119. SON BÖLÜM İZLE - TIKLA

Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman'a karşı büyük bir oyun kurması bölüme damga vurdu.

Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

'Kuruluş Osman' 119. Bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 7,77 reyting, 20,18 izlenme payı, AB kategorisinde 4,28 reyting, 12,09 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde 6,48 reyting, 15,85 izlenme payı elde ederek, Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinin en çok izlenen yapımı olurken, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kuruluş Osman 119. son bölümle yine zirvede! Osman Bey’in Ak Sakallılarla görüşmesi ve Nayman’a karşı büyük oyunu geceye damga vurdu

'Kuruluş Osman'ın 119. Bölümünde; Nayman, Öktem Bey'i şehit ettikten sonra Osman Bey'e oldukça şaşırtıcı bir teklifte bulunarak kendisine komutan olmasını istedi.

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