Bir gözünüz kumandada olsun! Görünce sevinçten dört köşe olacaksınız! Gönül Dağı’ndan seyirciyi galeyana getirecek karar!

TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı dizisiyle ilgili sürpriz bir karar alındı. Son olarak duyurulan gelişmeye göre dizinin yayın günü değişti. TRT 1 yayın akışına bakıldığında dizinin bu hafta başka bir gün ekranlara geleceği görüldü. Gelişmeyi duyan izleyiciler şok oldu ve bunun nedeni öğrenmek için araştırmalara başladı. TRT'nin yayın akışı incelendiğinde dizinin yayın günü değişikliğinin nedeni ortaya çıktı. Dizinin bu hafta yayınlanacağı gün duyuruldu.