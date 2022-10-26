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Feride'yi arayan kardeşinden şok sözler! "Abla kızımı görmek istiyorum.." Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Nalan'ın Hayri ile olan ilişkisi son bölüm itibariyle ortaya çıkıyor. Feride'yi arayan kardeşinden şok sözler! "Abla kızımı görmek istiyorum.." Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı! İşte haberimizin detayları

takvim.com.tr
26.10.2022 12:22 - Son Güncelleme: 26.10.2022 12:22
Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum.. Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Her bölümüyle reyting rekorları kıran Camdaki Kız disi bu akşam 53.. bölümüyle ekranlarda yer alacak. Nalan ve Hayri arasındaki ilişkinin ortaya çıkması bir yana Feride'nin Cana'yı kaçırması ve Nalan'ın babasının diziye katılması fragmanda izleyiciyi şoke eden detaylar arasında yer aldı. İşte Camdaki kızda Nalan ve Hayr'nin başına gelecekler...

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Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum.. Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Son fragmanında; Nalan'ın süslenip soluğu Hayri'nin yanında aldığı görüldü.

Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum.. Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Sedat'ın Cana'dan torunu olduğunu Gülcihan Hanım Rafet Bey'e sonunda söyledi. Rafet Koroğlu ise bu bebeği kesinlikle kabul etmeyeceğini belirtti.

Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum.. Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Sedat ise Cana ile olan ilişkisini ve çocuğun hesabını babasını vermeye başladı.

Feride’yi arayan kardeşinden şok sözler! Abla kızımı görmek istiyorum.. Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Sedat ise Nalan'dan iyice koptu.

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