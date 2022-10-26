Feride'yi arayan kardeşinden şok sözler! "Abla kızımı görmek istiyorum.." Camdaki Kız Nalan ve Hayri çok fena yakalandı!

Her bölümüyle reyting rekorları kıran Camdaki Kız disi bu akşam 53.. bölümüyle ekranlarda yer alacak. Nalan ve Hayri arasındaki ilişkinin ortaya çıkması bir yana Feride'nin Cana'yı kaçırması ve Nalan'ın babasının diziye katılması fragmanda izleyiciyi şoke eden detaylar arasında yer aldı. İşte Camdaki kızda Nalan ve Hayr'nin başına gelecekler...