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Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: 'Kız arkadaşına...'

Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası gündeme geldi. Denizli'de kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'in cansız bedenine ulaşılmıştı! Genç adamın ölümünün ardından ortaya çıkan 'tehdit' iddiası hakkında Batuhan Yiğit'in babası ilk kez konuştu, bakın neler anlattı.

10.01.2022 13:06 - Son Güncelleme: 10.01.2022 13:29
Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: ’Kız arkadaşına...’

Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası!

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Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: ’Kız arkadaşına...’

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.

Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: ’Kız arkadaşına...’

30 Aralık günü öğle saatlerinde evden çıkan 23 yaşındaki genç hemşire, akşamı evine geri dönmedi. Genç hemşire Yiğit'in durumu merak eden ailesi telefonunu aradı.

Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: ’Kız arkadaşına...’

Ancak genç hemşirenin telefonuna ulaşamayan ailesi durumundan şüphelendi. Ailesi durumu hemen polise haber etti. Polis ekiplerinden önce aile, evlatlarını mahallede ve gittiği yerde aramaya başladı.

Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: ’Kız arkadaşına...’

TALİHSİZ GENCİN AİLESİ MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
Mahallede güvenlik kameralarını inceleyen aile evlerinin yakınında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasında Yiğit'in tekin olmayan bir sokağa girdiğini ve 500 metre sonra gözden kayıp olduğunu gördü.

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