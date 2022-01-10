Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası: 'Kız arkadaşına...'
Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası gündeme geldi. Denizli'de kayıp olarak aranan, 23 yaşındaki hemşire Batuhan Yiğit'in cansız bedenine ulaşılmıştı! Genç adamın ölümünün ardından ortaya çıkan 'tehdit' iddiası hakkında Batuhan Yiğit'in babası ilk kez konuştu, bakın neler anlattı.
10.01.2022 13:06
- Son Güncelleme: 10.01.2022 13:29
Müge Anlı intihar mektubunu açıklamıştı baba ilk kez konuştu! Genç hemşire Batuhan Yiğit hakkında şok tehdit iddiası!
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan, bu sene İstanbul'da bir hastanede hemşire olarak göreve başlayacak olan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit 30 Aralık günü ailesine arkadaşları ile buluşacağını söyleyip evden ayrıldı.