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Müge Anlı'nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı

Müge Anlı'nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdı. Konya'da 4 yıl önce Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin cinayet davasında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı. Çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen Ertuğrul Çelik ile cinayeti azmettirdikleri ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında verilen ceza netleşti!

01.06.2022 10:55 - Son Güncelleme: 01.06.2022 11:29
Müge Anlı’nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı

"GÖZLERİNDEN TANIDIM"

Müge Anlı'nın didik didik araştırdığı Büyükşen çifti cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik'i gözlerinden tanıdığını ifade etti. İşte detaylar...

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Müge Anlı’nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı

Gözaltına alınanlardan Abdullah Başdemir ve Esra Taş, azmettirdikleri cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğünü itiraf etti.

Gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen ile tutuklanmış, Mustafa Okşen cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Müge Anlı’nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşen çifti cinayetine ilişkin iddianameyi tamamlayarak Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesine sundu. İddianamede, cinayeti azmettirdikleri öne sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme", katil zanlısı Ertuğrul Çelik hakkında ise "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Müge Anlı’nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı

İddia makamı ayrıca öldürülen çiftin evini katil zanlısına tarif ettiği ileri sürülen Zekeriya Okşen hakkında da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla 2 kez 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Müge Anlı’nın didik didik araştırdığı Büyükşen cinayetinde son dakika: Evin kızı Büşra, katil zanlısı Ertuğrul Çelik’i gözlerinden tanıdı

NELER YAŞANMIŞTI?

Konya'nın Karatay ilçesinde, 4 yıl önce 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

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