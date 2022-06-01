Müge Anlı cinayet gerçeğini ortaya çıkarmıştı! Evlendiği gün morfin ve kodein ile öldürülen Ahmet Yeşildağ’ın sevgilisi ve ablası için karar!

Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.

4 ay sonra Yeşildağ, o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Yeşildağ, Bir gün sonra da Saygın'ın isteği üzerine yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi.