Müge Anlı cinayet gerçeğini ortaya çıkarmıştı! Evlendiği gün morfin ve kodein ile öldürülen Ahmet Yeşildağ'ın sevgilisi ve ablası için karar!
Müge Anlı cinayet gerçeğini ortaya çıkarmıştı! Evlendiği gün morfin ve kodein maddesi ile öldürülen Ahmet Yeşildağ'ın sevgilisi ve ablası için karar çıktı. Bursa'da Ahmet Yeşildağ'ın (70), evlendiği gün hayatını kaybetmesiyle ilgili Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, 9 yıl önce gerçekleşen ölümün zehirleme sonucu olduğu gerçeğini netleştirdi. Mahkeme, Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın beraatine hükmederken, Yeşildağ'ın, dini nikahla birlikte yaşadığı Sevilay Saygın (60) ile resmi nikah kıydığı Derya Mızrakçı Yeşildağ'ın (42) annesi Beyhan Mızrakçı'ya bakın ne ceza verdi.
Müge Anlı cinayet gerçeğini ortaya çıkarmıştı! Evlendiği gün morfin ve kodein ile öldürülen Ahmet Yeşildağ'ın sevgilisi ve ablası için karar!
Mersin'de yaşayan Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken Sevilay Saygın ile tanıştı. Yeşildağ, evini satıp parasını gönderdiği Saygın ile Bursa'nın Mudanya ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşamaya başladı.
4 ay sonra Yeşildağ, o tarihte 2 milyon liralık mal varlığını Sevilay Saygın'a bıraktığını belirten vasiyet imzaladı. Ahmet Yeşildağ, Bir gün sonra da Saygın'ın isteği üzerine yeğeni olan Derya Mızrakçı ile resmi nikah kıyarak evlendi.
Mızrakçı, evlendikten 2 saat sonra Aksaray'a dönerken, rahatsızlanan Yeşildağ, nikahının kıyıldığı gün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yeşildağ'ın yaşamını yitirmesi ise kayıtlara, 'doğal ölüm' olarak geçti. Babasının ölüm haberini alan Ali Yeşildağ, evrakı incelediğinde vasiyet ile nikah tarihini fark edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
MEZARI AÇILIP OTOPSİ YAPILDI
Mezarı açılan Ahmet Yeşildağ'dan alınan parçalar incelendi. İncelemede, Yeşildağ'ın tedavi amacıyla kullanılan ilaçta bulunan kodeinin fazla verilmesi sonucu zehirlenmeden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine Sevilay Saygın, oğlu Cihan Saygın (36), Derya Mızrakçı Yeşildağ ile annesi Beyhan Mızrakçı, Cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı. Cihan Saygın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli tutuklandı.
Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talebiyle haklarında dava açılan Sevilay Saygın, Derya Mızrakçı Yeşildağ ve Beyhan Mızrakçı çıktıkları ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cihan Saygın ise geçirdiği Trafik kazasında hayatını kaybettiği için hakkındaki dava düştü.